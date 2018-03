Polizeipräsidium Mannheim / Dossenheim: Zwei ...

Dossenheim: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Dossenheim - Hinweise an die Polizei

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis - Fast ein Dutzend Armbanduhren und sonstigen Schmuck sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter bei zwei Wohnungseinbrüchen am Samstag in Dossenheim. Bislang unbekannte Täter wuchteten ein Fenster sowie die Balkontüre der Anwesen in der Heinrich-Heine-Straße sowie Goethestraße brachial auf und verschafften sich so Zugang. Sämtliche Räume und Behältnisse wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Gesamtschadenshöhe lässt sich aktuell nicht exakt beziffern. Die Tatzeiten liegen in beiden Fällen zwischen Samstagmittag bzw. -abend.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

