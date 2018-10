Polizeipräsidium Mannheim / Eberbach: 16-Jähriger überfallen und ...

Eberbach: 16-Jähriger überfallen und Handy entwendet; ein Tatverdächtiger wurde noch in der Nacht ermittelt

Eberbach - Ein 16-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen von drei Männern überfallen. In der Folge wurde er festgehalten, geschlagen und getreten. Nachdem sie ihm sein Handy abgenommen hatten, suchte das Trio das Weite. Der 16-Jährige hatte sich zuvor mit zwei Freunden gegen 2.30 Uhr auf dem Parkplatz den Kaufland- Einkaufsmarktes in der Königsberger Straße aufgehalten, als plötzlich drei Männer auf sie zukamen und Streit begannen. Während seinen beiden Freunden die Flucht gelang, wurde der 16-Jährige von der Männergruppe eingeholt und in genannter Weise verprügelt.

Während der ersten Ermittlungen richtete sich der Verdacht gegen einen 20-jährigen Eberbacher. Er wurde noch in derselben Nacht vorläufig festgenommen. Beamte hatten ihn kurz nach 5 Uhr in einer Gaststätte in der Friedrichstraße entdeckt. Nach Erledigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen, die vom Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden, dauern auch im Hinblick auf die beiden noch unbekannten Mittäter an.

Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06227/9210-0 oder dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Norbert Schätzle Telefon: 0621 174-1102 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/