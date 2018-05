Polizeipräsidium Mannheim / Eberbach: Kradfahrer streift ...

Eberbach: Kradfahrer streift entgegenkommendes Auot bei Überholmanöver - Zeugen gesucht!

Eberbach - Am Samstagmittag, gg. 12.20 Uhr, überholte ein 38-Jähriger Heidelberger mit seinem BMW Motorrad andere Motorradfahrer auf der kurvenreichen L 590 zwischen Schwanheim und Eberbach. Als er vor einer unübersichtlichen Rechtskurve wieder überholte kam ihm eine 65-Jährige mit ihrem BMW Geländewagen entgegen. Es kam zum Streifvorgang zwischen dem Motorrad, das mit Hartschalenkoffer ausgerüstet war, und dem Pkw. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich mehrere Prellungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Das Motorrad wurde abgeschleppt, an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfall, oder zur Fahrweise des Motorradfahrers vor dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Eberbach unter Tel. 06271/9210-0 zu melden.

