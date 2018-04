Polizeipräsidium Mannheim / Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: ...

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall, 21-Jähriger von Bagger eingeklemmt, augenscheinlich leicht verletzt

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Freitag, gegen 11.30 Uhr wurde auf einem Firmengelände in Eberbach, Gammelsbacher Straße ein 21-jähriger Lkw-Fahrer zwischen seinem Auflieger und einem Bagger eingeklemmt und zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Nach ersten Ermittlungen wollte der Lkw-Fahrer Rohstoffe anliefern. Er stand außerhalb seines Lkws zwischen dem Auflieger und dem zur Entladung benötigtem Bagger. Der 54-jährige Baggerfahrer sah den Lkw-Fahrer offenbar nicht und klemmte diesen ein. Nach derzeitigem Stand erlitt der 21-Jährige lediglich Prellung, er wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, da innere Verletzungen vor Ort nicht ausgeschlossen werden konnten. Die Ermittlungen des Polizeireviers Eberbach dauern an.

