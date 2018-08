Polizeipräsidium Mannheim / Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / ...

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis / Alleinbeteiligt gegen Mauer gefahren

Eberbach - Am Montagabend, kurz nach 22.30 Uhr, kam ein Renault-Fahrer in einer Rechtskurve der Schwanheimer Straße von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Grundstücksmauer nachdem er zuvor noch zwei geparkte PKW streifte. Der 69-jährige Fahrer erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da die aufnehmenden Beamten Alkoholbeeinflussung nicht ausschließen konnten, wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Der Renault wurde abgeschleppt.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim PvD Harald Fahldiek Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/