Polizeipräsidium Mannheim / Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis : ...

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis : Geparkten Pkw gerammt und anschließend geflüchtet. Zeugen gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis - Rund 2000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer , der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 18:00 und 07:00 Uhr, einen in der Friedrichsdorfer Landstraße am Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Kastenwagen, vermutlich beim Vorbeifahrern beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort , ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spuren könnte es sich hierbei um einen Motorradfahrer gehandelt haben. Hinweise an das Polizeirevier Eberbach, Tel. 06271 9210- 0

