Polizeipräsidium Mannheim / Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall ...

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen BMW und Renault, Zeugen gesucht!

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Freitag gegen 20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Straße Neuer Weg-Nord ein Verkehrsunfall. Offenbar kollidierte ein schwarzer BMW mit einem roten Renault. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, jeweils am Heck von mehreren tausend Euro.

Da der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden konnte, sucht die Polizei Eberbach nun nach Zeugen des Unfalls. Diese mögen sich bitte unter 06271 92100 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Christoph Kunkel Telefon: 0621 174-1104 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/