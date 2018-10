Polizeipräsidium Mannheim / Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand ...

Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Trafohauses

Edingen/Rhein-Neckar-Kreis - Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr brach an einem Trafohaus in der Hauptstraße aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus. Durch die eingesetzten Feuerwehren von Edingen-Neckarhausen und Ladenburg, welche mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Mann im Einsatz waren, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gegen 20.30Uhr komplett gelöscht werden. Der zuständige Energiebetreiber konnte den durch das Feuer entstandenen Sachschaden bislang nicht beziffern. Teile der Gemeinde Edingen waren bis ca. 21.20 Uhr ohne Stromversorgung, ansonsten ergaben sich keine Beeinträchtigungen. Die Integrierte Rettungsleitstelle Rhein-Neckar informierte die Bevölkerung über die Warnsysteme Kartwarn und Nina. Entsprechende Meldungen wurden um 20.07 Uhr abgesetzt. Um 21.45 Uhr konnten die Meldungen bereits wieder zurückgenommen werden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Polizeipräsidium Mannheim Tobias Misch Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/