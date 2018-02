Polizeipräsidium Mannheim / Epfenbach: Mit Fiat von regennasser ...

Epfenbach: Mit Fiat von regennasser Fahrbahn abgekommen - Fahrerin verletzt - Auto abschleppreif

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis - Auf der regennassen L 530 von Epfenbach kommend in Richtung Helmstadt geriet am Donnerstag gegen 18 Uhr eine 23-jährige Fiat 500-Fahrerin urplötzlich in den Grünstreifen, fuhr die Böschung hoch und überschlug sich. Entgegen der Fahrtrichtung kam der Fiat zum Liegen.

Die 23-Jährige konnte sich mit Hilfe einer Ersthelferin aus dem total beschädigten Wagen befreien.

Zur weiteren Untersuchung wurde die junge Frau in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert. Der total beschädigte Fiat 500 musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Was ursächlich für den Verkehrsunfall, bedarf der weiteren Ermittlungen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/