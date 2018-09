Polizeipräsidium Mannheim / Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Von ...

Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Von der Straße abgekommen und mehrfach überschlagen

Epfenbach, Rhein-Neckar-Kreis - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 530 zwischen Helmstadt und Epfenbach ereignete, wurden die Beamten des Polizeireviers Sinsheim gerufen.

Kurz vor 16:00 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Renault Twingo die Landesstraße in Richtung Epfenbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer leicht abschüssigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und überschlug sich in der Folge mit ihrem Auto mehrfach. Letztlich kam der total beschädigte Pkw im Grünstreifen quer zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Zwar ist Sachschaden von rund 6.000 Euro zu beklagen, Glück hatte die junge Frau dennoch: Außer einem Schock erschien sie unverletzt. Sicherheitshalber wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

