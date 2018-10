Polizeipräsidium Mannheim / Eppelheim / Motorradfahrer und ...

Eppelheim / Motorradfahrer und Beifahrerin werden bei Unfall schwer verletzt

Eppelheim - Der 21-jährige Krad-Fahrer fuhr am Sonntagabend kurz nach 20.00 Uhr auf der L 543 hinter einem BMW her, als dessen Fahrer seine Geschwindigkeit verringerte, um zu wenden. Das führte dazu, dass der Zweiradfahrer in die linke hintere Seite des PKW knallte und Fahrer sowie die 27-jährige Sozia über den PKW geschleudert wurden. Das Motorrad flog ebenfalls durch die Luft und blieb auf dem Dach des PKW liegen. Die beiden Zweiradfahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 34-jährige Fahrer des PKW kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt. Die Straße war für ca. 2 Stunden voll gesperrt, danach konnte eine Fahrspur freigegeben werde. Nach über vier Stunden war die komplette Fahrbahn wieder frei.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim PvD Harald Fahldiek Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/