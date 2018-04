Polizeipräsidium Mannheim / Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: ...

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis - Am Montag, gegen 16.30 Uhr bog ein 62-jähriger BMW-Fahrer auf der Wieblinger Straße verbotswidrig nach links auf die Brücke Richtung Wieblingen ab. Hier kollidierte er mit einem 46-jährigen Rollerfahrer, der die Wieblinger Straße in Richtung Eppelheim fuhr. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.

