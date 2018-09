Polizeipräsidium Mannheim / Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: ...

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Minigolf-Kiosk - Zeugen gesucht

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis - Im Tatzeitraum von Donnerstag, 21:30 Uhr bis Freitag, 8:45 Uhr brach ein bislang Unbekannter in den Kiosk einer Minigolfanlage in der Krichheimer Straße ein und entwendete neben Bargeld auch mehrere Minigolfbälle. Der Täter durchtrennte vermutlich mit einem Bolzenschneider das Vorhängeschloss der Eingangstüre und verschaffte sich so Zutritt. Im Innern durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten und stahl letztlich eine Minigolftasche, in der sich neben 50 EUR Bargeld auch 30 Bälle befanden. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern. Die Beamten des Polizeiposten Eppelheim haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 06221 766377 an die Ermittler zu wenden.

