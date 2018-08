Polizeipräsidium Mannheim / Eppelheim: Spielzeugautomaten ...

Eppelheim: Spielzeugautomaten aufgebrochen - Bargeld erbeutet

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis - Am Montagmorgen fand der Hausmeister einer Schule die gestohlenen und auch aufgebrochenen Doppelspielzeugautomaten, die Unbekannte aus dem Eingangsbereich des Gisela-Mierke-Bades in der Justus-von-Liebig-Straße mitgenommen hatten, in einem Gebüsch hinter dem Gymnasium auf. Ob außer dem geringen Bargeldbetrag auch Utensilien gestohlen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Wie die ersten Recherchen des Polizeipostens Eppelheim ergaben, hatten die Unbekannte auch aus dem Bistro des Schwimmbads ein IPad sowie ein "Bose"-Soundverstärker gestohlen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zeugen, die in der Nacht zum Montag Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Eppelheim, Tel.: 06221/766377, in Verbindung zu setzen.

