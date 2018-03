Polizeipräsidium Mannheim / Eschelbronn / Rhein-Neckar-Kreis: ...

Eschelbronn / Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall bei Gleisarbeiten - 56-jähriger Mann getötet

Eschelbronn - Bei einem Arbeitsunfall am Samstag, gegen 17.11 Uhr, wurde bei Gleisarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Meckesheim und Aglasterhausen ein 56-jähriger Arbeiter tödlich verletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen wurde der Mann aus bislang unbekannter Ursache in einer Schotterplaniermaschine eingeklemmt und verstarb in der Folge an den Verletzungen. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Verstorbene musste von der FFW Meckesheim aus der Arbeitsmaschine befreit werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

