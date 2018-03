Polizeipräsidium Mannheim / Gaiberg: 33-Jährige bei Unfall ...

Gaiberg: 33-Jährige bei Unfall verletzt Einlieferung ins Krankenhaus - Auto nicht mehr fahrbereit

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis - Bei ihrer Fahrt am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der L 600 in Fahrtrichtung Gaiberg kam eine Citroen-Fahrerin aus bislang nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte in die Böschung. Der Citroen drehte sich um 180 Grad, krachte erneut gegen die Böschung und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die 33-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstversorgt und danach in einem Heidelberger Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Ihren Citroen, an dem Schaden von 5.000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

