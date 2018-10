Polizeipräsidium Mannheim / Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: ...

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis - Ein schwer verletzter Motorradfahrer, 18.000 EUR Sachschaden und zwei abgeschleppte Fahrzeuge - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstag in Heddesheim ereignete. Ein 78-jähriger Opel-Fahrer fuhr demnach um 17:05 Uhr von der Ringstraße kommend auf die Großsachsener Straße. Beim Linksabbiegen missachtet er dabei die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Motorradfahrers. Dieser stürzte, erlitt mehrere Frakturen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

