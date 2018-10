Polizeipräsidium Mannheim / Heddesheim: Wohnungseinbrüche; ...

Heddesheim: Wohnungseinbrüche; Zeugen gesucht

Heddesheim - In der Nacht zum Samstag wurde in zwei Wohnungen eingebrochen. Der oder die Täter drangen in ein Haus in der Kirschblütenstraße ein und durchsuchten das Erdgeschoss sowie das 1. Obergeschoss.

Ob es dieselben Täter waren, die in derselben Nacht in ein Haus in der Blücherstraße einbrachen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Dort wurden sämtliche Zimmer und Schränke durchsucht.

Ob die Täter in beiden Fällen Beute machten, bedarf noch der Abklärung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0.

