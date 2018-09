Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: 17-Jähriger schlägt ...

Heidelberg: 17-Jähriger schlägt 21-Jährigem ins Gesicht - Polizeibeamten beleidigt

Heidelberg - Wegen des Verdachts der Körperverletzung ist am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr ein 17-jähriger Tatverdächtiger aus dem Irak von der Polizei festgenommen worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige an einer Straßenbahnhaltestelle am Bismarckplatz nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung einem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend war er geflüchtet, konnte aber kurze Zeit später in der Römerstraße erkannt und festgenommen werden. Kurz davor hatte er vor dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte beim Vorbeilaufen einen Polizeibeamten ohne Anlass beleidigt. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Tatverdächtige einem Erziehungsberechtigten übergeben.

