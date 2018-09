Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: 30-jährige Autofahrerin ...

Heidelberg: 30-jährige Autofahrerin flüchtet nach Ladendiebstahl und widersetzt sich der Festnahme - 27-jähriger Detektiv leicht verletzt

Heidelberg - Eine 30-jährige alkoholisierte Frau ist am Donnerstag gegen 18.50 Uhr in der Felix-Wankel-Straße nach einem Ladendiebstahl mit ihrem Auto geflüchtet. Dabei hat sie auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes beim Rückwärtsfahren den 27-jährigen Ladendetektiv "weggeschoben". Dabei verletzte sich dieser leicht an der Hand und am Fuß. Die 27-Jährige hatte zuvor Getränke und Obst aus dem Markt entwendet und war auf dem Parkplatz von dem Ladendetektiv angesprochen worden. Die Polizei konnte die Frau kurze Zeit später an ihrem Wohnort im Auto antreffen. Dabei wiedersetzte sie sich der Festnahme, in dem sie sich am Lenkrad festhielt. Die Umklammerung musste mit Zwang gelöst werden, anschließend wurde sie zum Polizeirevier gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille, ein Arzt entnahm anschließend eine Blutprobe. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischem Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Straßenverkehrsgefährdung.

Bei der Wegfahrt vom Parkplatz soll ein zu einer weiteren Gefährdung gekommen sein. Der oder die Geschädigte sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dieter Klumpp Telefon: 0621 174-1105 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/