Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: 30-jähriger Mann wegen ...

Heidelberg: 30-jähriger Mann wegen des Verdachts des Betrugs in 19 Fällen in Haft

Heidelberg - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen einen 30-jährigen Mann aus Kamerun erlassen. Dieser steht im dringenden Verdacht, sich wegen Betrugs in 19 Fällen, jeweils in Tateinheit mit Urkundenfälschung, strafbar gemacht zu haben.

Der Beschuldigte soll am 25.10.2018 unter falschen Personalien 19 Bestellungen bei mehreren Onlineshops getätigt haben. Weil der Tatverdächtige in sieben Fällen eine nicht existente Adresse angegeben hatte, wurden die Waren ersatzweise an einen Paketshop zugestellt. In 12 weiteren Fällen sollten die Waren direkt an Paketshops geliefert werden. Die Abholung der Pakete sollte unter Vorlage von gefälschten Ausweispapieren erfolgen.

Am 30.10 2018 konnte der Tatverdächtige bei der Abholung einer Lieferung in einem Paketshop in Heidelberg durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-Jährigen erlassen. Er wurde nach der Vorführung bei der Ermittlungsrichterin und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeirevier HD-Mitte dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Michael Klump Telefon: 0621 174-1108 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/