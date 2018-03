Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: 7.000 Euro Schaden bei Crash

Heidelberg: 7.000 Euro Schaden bei Crash

Heidelberg - Beim Abbiegen von der Breslauer- in die Pleikartsförster Straße gewährte am Sonntag kurz nach 12 Uhr ein 58-jähriger Seat-Fahrer einem Renault Clio-Fahrer nicht den Vorrang, so dass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf 7.000 Euro. Der Seat-Fahrer sieht einer Anzeige entgegen.

