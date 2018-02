Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: 85-Jähriger in Neuenheim ...

Heidelberg: 85-Jähriger in Neuenheim am helllichten Tag bestohlen Wer kann Hinweise geben ?

Heidelberg - In gebrochenem Deutsch fragte am Mittwochnachmittag ein ca. 22 - 25 Jahre alter Mann einen 85-jährigen Heidelberger in der Wilckens-/Blumenthalstraße im Stadtteil Neuenheim nach dem Weg zum Bahnhof. Der Unbekannte kam dem Senior recht nahe und lief dann einfach weiter. Da dem Heidelberger der Vorfall recht seltsam vorkam, schaute er in seiner Manteltasche nach seinem Portmonee und musste feststellen, dass dieses der Unbekannte bei dem Körperkontakt gestohlen hatte.

In der schwarzen Ledergeldbörse befanden sich rund 250 Euro Bargeld, Bank- bzw. Kreditkarten und persönliche Ausweispapiere.

Der Geschädigte meldete den Vorfall sogleich bei der Polizei, die eine Fahndung nach dem Unbekannten einleitete.

Er beschrieb den Täter wie folgt: Ca. 22 - 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, osteuropäische Erscheinung, schlank, hellbraunes, glattes, kurzes Haar; bekleidet mit Bluejeans, blauer Daunenjacke und Sportschuhe.

Rund eine Stunde später fand ein Postbote in einem Gebüsch eines Anwesens im Langgewann verschiedene Ausweispapiere des Geschädigten und gab diese beim Polizeirevier Heidelberg-Nord ab.

Passanten, die gegen 15 Uhr evtl. auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 06221/4569-0, zu melden.

