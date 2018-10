Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Altkleidercontainer ...

Heidelberg: Altkleidercontainer angezündet - Zeugen gesucht

Heidelberg - Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter zwei in der Straße In der Neckarhelle im Stadtteil Ziegelhausen aufgestellte Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen standen die Container in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr aus Ziegelhausen, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 17 Wehrmännern im Einsatz waren, löschten den Brand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

