Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Altstadt: Achtköpfige ...

Heidelberg-Altstadt: Achtköpfige Gruppe schlemmt und prellt die Zeche, vergisst jedoch einen Rucksack!

Heidelberg-Altstadt - Am Freitag gegen 20.30 Uhr nahm eine achtköpfige Personengruppe im Außenbereich einer Gaststätte Platz. Ein Mann, der die deutsche Sprache gut beherrschte bestellte für die Gruppe Speisen und Getränke, die serviert und verzehrt wurden. Die Gruppe ließ es sich ca. eine Stunde lang gut gehen. Als die Kellnerin nach und nach das Geschirr von den Tischen räumte und in die Küche brachte, nutzte die Gruppe die Gelegenheit, prellte die Zeche und flüchtete. Gemeinsam mit einer Kollegin suchte man die Zechpreller in der näheren Umgebung, fand diese jedoch nicht. Bei der Rückkehr zur Gaststätte konnte die Kellnerin jedoch am Platz des Wortführers dessen zurückgelassenen Rucksack finden. In diesem befand sich der Reisepass des Zechprellers, eines 31-jährigen Touristen aus Köln. Insgesamt hinterließ man eine Rechnung von über 100 Euro.

Die Ermittlungen nahm das Polizeirevier Heidelberg-Mitte auf.

