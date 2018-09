Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Altstadt: Unbekannter ...

Heidelberg-Altstadt: Unbekannter erbeutet 1.600 EUR aus Pförtnerhäuschen - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Altstadt - In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete ein bislang unbekannter Täter die Einnahmen eines Parkplatzes in der "Neuen Schloßstrasse" in Heidelberg.

Als der Pförtner bei einem Rundgang gegen 1 Uhr ein Klirren aus der Richtung des Kassenhäuschens hörte, machte er sich umgehend auf den Rückweg. Dort angekommen stellte er fest, dass ein Unbekannter die Scheibe in der Tür des Häuschens eingeschlagen hatte. Der Täter hatte sich daraufhin Zutritt zum Häuschen verschafft und die Tageseinnahmen sowie mehrere Münzsäcke im Wert von ungefähr 1.600 EUR entwendet.

Der 37-Jährige konnte den Dieb noch bei der Flucht über die "Neue Schlossstraße" in Richtung Schloss beobachten, allerdings war er zu weit entfernt, um ihn aufzuhalten.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06221 99-1700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu wenden.

