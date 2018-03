Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Arbeiter auf Baustelle ...

Heidelberg: Arbeiter auf Baustelle schwer verletzt; Polizei und Gewerbeamt ermitteln

Heidelberg - Bei einem Arbeitsunfall wurde ein Mann am Mittwochvormittag in der Sofienstraße schwer verletzt. Der Arbeiter war kurz nach 11 Uhr mit Arbeiten an einem Balkon eines unteren Stockwerks beschäftigt, als von oben ein Sack mit Bauschutt auf ihn fiel. Ein Arbeitskollege des Mannes verständigte die Rettungskräfte, worauf er nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr. Das Gewerbeamt wurde eingeschaltet. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte und des Gewerbeamts dauern an.

