Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg / BAB 5 / Fahrtrichtung ...

Heidelberg / BAB 5 / Fahrtrichtung Nord / Klein-LKW kracht in Sperrwand

Heidelberg - Am Dienstag gegen 20.00 Uhr übersah der 38-jährige Fahrer eines Klein-LKW eine mobile Sperrwand der Autobahnmeisterei, die zur Absicherung eines Pannen-LKW auf dem rechten Fahrstreifen auf Höhe der Ausfahrt Schwetzingen aufgebaut war. Er fuhr ungebremst in diese hinein, wodurch der Klein-Laster schließlich umkippte und auf der Seite liegen blieb. Der 38-jährige konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das er aber schließlich nach der Untersuchung wieder verlassen konnte. LKW und Sperrwand wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt. Die Fahrspur in Richtung Heidelberg war während der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn umgeleitet. Es kam zu geringfügigen Verkehrsstörungen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim PvD Harald Fahldiek Telefon: 0621 174-2333 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/