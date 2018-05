Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg / BAB 5: Motorradfahrer ...

Heidelberg / BAB 5: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Heidelberg - Am Freitagnachmittag, gegen 15.48 Uhr, kam es auf der A 5, zwischen der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Heidelberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Ford die linke Spur in Richtung Autobahnkreuz Heidelberg. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug abbremsen, was der hinter ihn fahrende 24-jährige Skodafahrer zu spät bemerkte und in der Folge dem Ford leicht auffuhr. Ein 36-jähriger Motorradfahrer, der sich hinter dem Skoda auf die linke Spur einordnete, erkannte die Situation ebenfalls zu spät, fuhr mit seiner BMW den Skoda auf und stürzte auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000.- Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme mussten beide Fahrspuren bis 16.44 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Dieser wurde über den Standstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet. Hierdurch kam es zu einer Staubildung von bis zu 5 km.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim stv. PvD Andre Ensenberger Telefon: 0621 174-0 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/