Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Bahnstadt: Motorradfahrer ...

Heidelberg-Bahnstadt: Motorradfahrer prallt gegen Feuerwehrauto

Heidelberg - Am frühen Donnerstagabend kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Löschfahrzeug der Feuerwehr, welches gerade auf dem Weg in den Einsatz war. Der 32-jährige Biker fuhr um kurz nach 18:00 Uhr stadtauswärts als ein Drehleiterwagen der Feuerwehr Heidelberg mit Blaulicht und eingeschaltetem Signalhorn auf dieselbe Straße einbog. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen die Fahrertür des 15-Tonners. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 12.000EUR, zudem verletzte sich der Zweiradfahrer und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Verursacherfrage wird nun durch die Beamten des Verkehrskommissariats Heidelberg geklärt.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Pressestelle Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/