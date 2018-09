Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Bahnstadt: Trio schlägt ...

Heidelberg-Bahnstadt: Trio schlägt und tritt auf 22-Jährigen ein, Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bahnstadt - Am Samstag gegen 02 Uhr geriet ein 22-Jähriger im Raucherbereich einer Diskothek in Streit mit drei bislang unbekannten Männern, da diese seine 18-jährige Exfreundin offenbar belästigten und er sich schützend vor sie stellte. Im Verlauf schlug ein Mann aus der Dreiergruppe den 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierauf wurden die Beteiligten aus der Disko verwiesen. Kurz darauf traf man in der Güteramtsstraße wieder aufeinander. Der 22-Jährige wurde erneut von dem gleichen unbekannten Täter ins Gesicht geboxt und ging zu Boden. Ein weiterer Mann aus der Dreiergruppe trat daraufhin den 22-Jährigen gegen den Kopf, der andere dritte Täter schlug auf den am Boden liegenden Mann ein. Danach flüchtete das Schlägertrio in Richtung Hauptbahnhof. Der 22-Jährige erlitt bei dem Angriff Platz-, Schürfwunden und Blutergüsse im Kopfbereich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

alle ca. 180 bis 185 cm und 20 bis 25 Jahre alt

der Erste hatte kurze blonde, seitlich rasierte Haare, normale Statur, westeuropäisches Aussehen, dunkles T-Shirt, dunkle Weste, lange Jeans

der Zweite hatte kurze braune Haare, schwarzes T-Shirt, lange Hose

der Dritte hatte einen kurzen Haarschnitt.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221 991700 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

