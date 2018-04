Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Baucontainer ...

Heidelberg: Baucontainer aufgebrochen - Signalhupen gestohlen Zeugen gesucht

Heidelberg - Auf den Rohbau der Baustelle Stadttor Ost in der Rudolf-Diesel-Straße begaben sich in der Nacht zum Mittwoch bislang Unbekannte und wuchteten einen im EG befindlichen Baucontainer auf. Daraus entwendeten die Täter über ein Dutzend Signalhupen im Wert von mehreren hundert Euro, der Sachschaden an dem Baucontainer schlägt mit weiteren rund 500 Euro zu Buche.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu verständigen.

