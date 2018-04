Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Beim Rechts ran Fahren ...

Heidelberg: Beim "Rechts ran Fahren" Bremse mit Gas verwechselt; acht Autos zusammengeschoben; mehrere zehntausend Euro Schaden

Heidelberg - Am Mittwochnachmittag war eine ältere Dame mit ihrem BMW auf der B 37 in Richtung Karlstor unterwegs, als sie gegen 14.30 Uhr, kurz vor dem Neckarmünzplatz, rechts an den Fahrbahnrand fahren wollte. Dabei, so die ersten Erkenntnisse, muss sie offenbar das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt haben. Dies hatte zur Folge, dass sie auf ein geparktes Fahrzeug prallte und dieses auf sieben weitere Fahrzeuge schob. Während die Frau zum Glück unverletzt blieb, entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

