Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall: ...

Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall: Pkw-Fahrmanöver bringt Motorradfahrer zu Fall - Motorrad rutscht in Linienbus - eine Person leicht verletzt - ca. 6000 Euro Sachschaden

Heidelberg-Bergheim - Am Montagmittag kam es in Heidelberg-Bergheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 59-Jähriger befuhr gegen 13:10 Uhr mit seinem Nissan die Straße "Steigerweg". Als er ein Hindernis auf seiner Fahrbahn passieren wollte und auf die Gegenfahrbahn auswich, ließ er den Gegenverkehr außer Acht.

Ein ihm entgegenkommender, 17-jähriger Motorradfahrer musste voll bremsen, um eine Kollision zu vermeiden - was ihm auch gelang. Er verlor hierbei jedoch die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte. Im weiteren Verlauf wurde die Maschine vom Fahrer getrennt und rutschte in einen Linienbus, der an einer nahegelegenen Haltestelle stand.

Am Motorrad sowie dem Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Der Motorradfahrer trug infolge des Sturzes lediglich leichtere Verletzungen davon, wurde aber dennoch mittels eines Rettungswagens in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Verkehr musste aufgrund einer Vollsperrung der Straße bis einschließlich 13:45 Uhr umgeleitet werden.

Das Verkehrskommissariat Heidelberg ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Pressestelle Melanie Gillmann Telefon: 0621 174-1115 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/