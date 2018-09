Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Boxberg: Marihuanageruch ...

Heidelberg-Boxberg: Marihuanageruch führt Polizeibeamte zu Drogendealer

Heidelberg - Am Mittwochabend gegen 17:30 waren Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd während einer Unfallaufnahme aufgrund penetranten Marihuanageruchs auf ein Mehrparteienhaus Im Eichwald aufmerksam geworden. Mit Hilfe von Zeugenaussagen gelang es, die Wohnung des Beschuldigten als Quelle der Ausdünstungen zu lokalisieren. Mit erwirktem Beschluss der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde die Wohnung noch am Abend durchsucht. Hierbei wurden folgende Betäubungsmittel von den Beamten aufgefunden und sichergestellt: 157,57 Gramm feuchtes Amphetamin, 48,60 Gramm trockenes Amphetamin, 4,55 Gramm Cannabis, 1 ½ Tabletten Ecstasy-Tabletten. Weiter wurden diverse Verpackungsmaterialien, zwei Feinwaagen und 200 EUR mutmaßliches Deal-Geld sichergestellt. Ein Verdächtiger im Alter von 37 Jahren wurde wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Am Donnerstagnachmittag wurde der deutsche Staatsangehörige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug. Der Verdächtige bleibt damit bis zu seiner Gerichtsverhandlung auf freien Fuß.

