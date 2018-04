Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg - Brand in Kosmetikstudio

Heidelberg - Brand in Kosmetikstudio

Heidelberg - Am Samstagabend, gegen circa 19:40 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Heidelberg zu einem Brand in die Alte Glockengießerei in Heidelberg gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte festgestellt werden, dass es in dem Kosmetikstudio zu einem Brand und einer extremen Rauchentwicklung gekommen war. Ursache hierfür war ein Lappen, welcher sich in einer Schale mit Öl befand und vermutlich selbst entzündet hatte. 20 Anwohner, welche über dem Kosmetikstudio wohnen, mussten während der Dauer der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen, konnten diese aber nach Beendigung des Einsatzes wieder betreten. Verletzt wurde niemand. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

