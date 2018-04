Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Drei geparkte Autos in ...

Heidelberg: Drei geparkte Autos in der Dossenheimer Landstraße beschädigt - Verursacher entfernt sich - Hinweise an die Polizei

Heidelberg - Drei in der Dossenheimer Landstraße in Fahrtrichtung Dossenheim geparkte Autos beschädigte am Mittwoch ein bislang unbekannter Autofahrer und entfernte sich danach unerlaubt. Als die Halterin eines Mercedes zu ihrem Auto kam, stellte sie die Beschädigungen fest und erstattete Anzeige beim Polizeirevier Heidelberg-Nord. Allein der Schaden an ihrem Auto schlägt mit rund 10.000 Euro zu Buche.

An der Unfallstelle konnten die beiden anderen Autos beschädigt vorgefunden werden. Die Außenspiegel dieser Fahrzeuge lagen auf der Fahrbahn.

Abgestellt waren die Autos in Höhe des Anwesens Dossenheimer Landstraße Nr. 76 in der Zeit zwischen 8 und 13.45 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, zu melden.

