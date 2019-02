Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Einbruch ins Tierheim - ...

Heidelberg: Einbruch ins Tierheim - Zeugen gesucht

Heidelberg - Eine Zeugin verständigte am Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr die Polizei über einen Einbruch in das Heidelberger Tierheim in der Straße "Speyerer Schnauz". Bislang unbekannte Täter warfen die Scheibe der Eingangstüre mit einem Stein ein und gelangten ins Innere. Aus einer Spendenbox entnahmen sie ca. 200 Euro Bargeld und suchten dann wieder das Weite, ohne weitere Räumlichkeiten betreten zu haben. Zeugen, denen evtl. Verdächtiges aufgefallen ist und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

