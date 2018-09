Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Emmertsgrund: Kellerbrand

Heidelberg-Emmertsgrund: Kellerbrand

Heidelberg - Ein Kellerbrand in der Emmertsgrundpassage wurde Polizei und Feuerwehr am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr gemeldet. In einem der Holzverschläge im Untergeschoss war ein Feuer ausgebrochen.

Zwar hatte die Feuerwehr die Flammen schnell erstickt und auch der Sachschaden hielt sich Grenzen, die Heidelberger Polizei schließt jedoch nicht aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Zeugenhinweise werden unter 06221/3418-0 erbeten.

