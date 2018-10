Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Erneut drei Fälle von ...

Heidelberg: Erneut drei Fälle von "falschen Polizeibeamten"

Heidelberg - Am Montagmittag meldeten sich wieder vermeintliche Kriminalbeamte bei Heidelberger Bürgern und gaukelten die Festnahme einer rumänischen Tätergruppe vor. In diesem Zusammenhang erkundigten sie sich, bei welcher Bank die Kontaktierten - allesamt im Stadtteil Ziegelhausen wohnhaft - Kunde seien. Diese ließen sich jedoch nicht weiter in ein Gespräch verwickeln und beendeten die Telefonate.

Die z.T. angezeigten Rufnummern übermittelten die Angerufenen der Polizei; zu Schäden kam es nicht.

Aufgrund derselben Vorgehensweise, "Tatortnähe" und Anrufzeit gehen die Beamten von ein und denselben Täter aus. Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit. Sollte Sie ein solcher Anruf erreichen, lassen Sie sich auf kein Gespräch ein, beenden sie dieses und alarmieren unverzüglich die Polizei.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/