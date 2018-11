Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg / Fahrraddfahrerin von ...

Heidelberg / Fahrraddfahrerin von PKW erfasst und schwer verletzt

Heidelberg - Schwer verletzt wurde am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Neuenheimer Feld. Die 22-jährige überfuhr verbotenerweise den Zebrastreifen von Süd nach Nord, wobei sie von einer 77-jährigen Ford-Fahrerin, die in Richtung Tiergartenstraße unterwegs war, übersehen und erfasst wurde. Die 22-jährige wurde zunächst gegen die Windschutzscheibe geschleudert, von der Motorhaube abgewiesen und anschließend noch vom PKW überrollt. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Heidelberger Klinik. Lebensgefahr besteht nicht. Die 77-jährige blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

