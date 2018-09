Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Ford Focus in der ...

Heidelberg: Ford Focus in der Erwin-Rohde-Straße beschädigt - Zeugen gesucht!

Heidelberg - In der Erwin-Rohde-Straße/Ecke Mönchhofstraße beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Montagmorgen einen Ford Focus und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Ford, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war, wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite so stark beschädigt, dass Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Der Unfall muss sich zwischen 8:30 Uhr und 10 Uhr ereignet haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

