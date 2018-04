Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Hoher Schaden bei Unfall ...

Heidelberg: Hoher Schaden bei Unfall in der Eppelheimer Straße

Heidelberg - 20.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 16 Uhr in der Eppelheimer Straße. Ein Mercedes-Fahrer aus Edingen-Neckarhausen fuhr aus einer Grundstücksausfahrt unachtsam heraus und kollidierte mit einem ordnungsgemäß fahrenden Chrysler, der in der Folge auf einen weiteren geparkten Chrysler krachte. Mercedes wie auch Chrysler waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Ulrike Mathes Telefon: 0621 174-1106 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/