Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg, Leimen, L600: Schwerer ...

Heidelberg, Leimen, L600: Schwerer Verkehrsunfall - Landstraße gesperrt; Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg / Leimen / Rhein-Neckar-Kreis - Am Dienstagnachmittag ereignete sich um kurz vor 16:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 600. Auf der Landstraße stürzte ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache und geriet in den Gegenverkehr. Der Zweiradfahrer wurde dabei von einem entgegenkommenden Pkw erfasst und nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Zurzeit dauern die polizeiliche Unfallaufnahme, sowie die Rettungs- und Bergungsarbeiten vor Ort an. In dieser Zeit bleibt die L 600 zwischen der Karlsruher Straße bis hin zur Heltenstraße gesperrt.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/