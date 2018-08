Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Linienbus kollidiert mit ...

Heidelberg: Linienbus kollidiert mit Taxi

Heidelberg - Am Donnerstagmorgen kam es am Hauptbahnhof Heidelberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Taxi. Der 44-jährige Busfahrer bog um 9:15 Uhr mit dem Bus der Linie 32 aus der Ausfahrt des Willy-Brandt-Platzes kommend nach links in die Lessingstraße ab und streifte dabei ein neben ihm fahrendes Taxi. An beiden Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von jeweils 2.000 EUR. Fahrgäste wurden beim Zusammenstoß nicht verletzt. Aufgrund des Unfalls und der dort befindlichen Großbaustelle kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

