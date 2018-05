Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Mann bei Unfall verletzt

Heidelberg: Mann bei Unfall verletzt

Heidelberg - Ein verletzter Mann und eine Sachschaden von ca. 30.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalles in den frühen Morgenstunden des 21.05.2018 in Heidelberg. Ein 23 jähriger Mann aus Heidelberg fuhr gegen 01:30 Uhr auf der Römerstraße in Richtung Süden. In Höhe der Sickingenstraße gerät er auf Grund eines Bedienfehlers in seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fährt auf die dortige Verkehrsinsel. Dabei reißt er die dortige Ampel aus der Verankerung, überschlägt sich mehrfach und bleibt auf dem Dach liegen. Der junge Mann erlitt Rückenverletzungen und musste in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme musste die Römerstraße in Höhe der Unfallstelle für ca. 3 Stunden gesperrt werden.

