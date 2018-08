Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg / Mann durch Stromschlag ...

Heidelberg / Mann durch Stromschlag tödlich verletzt

Heidelberg - Der 67-jährige war am Montagabend in einem Anwesen in der Schwetzinger Straße im Keller mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als er offensichtlich mit einem defekten Stromkabel in Berührung kam. Die dadurch erlittenen Verletzungen waren so schlimm, dass er noch am Unglücksort verstarb. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Heidelberg aufgenommen hat.

