Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg / Mannheim - BAB 656 in ...

Heidelberg / Mannheim - BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt

Mannheim - Aufgrund einer abgerutschten Böschung wird die BAB 656 am 01.06.2018, ab ca. 19.00 Uhr, zwischen dem ABK Heidelberg und der AS MA-Seckenheim in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Die Absperr- und Umleitungsmaßnahmen laufen derzeit an. Bei km 7 rutschte heute, der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt, ein Teil der Böschung rechts neben der Fahrbahn ab. Nach Besichtigung durch die Verantwortlichen wurde eine sofortige Instandsetzung beschlossen. Die erforderlichen Betonarbeiten werden vermutlich frühestens am Abend des 02.06.2018 beendet sein. Bis dahin gilt folgende Umleitungsempfehlung: Verkehrsteilnehmer aus Richtung Norden kommend und mit Fahrtziel Mannheim, werden gebeten, bereits am Kreuz Weinheim über die A 659 in Richtung Mannheim zu fahren, Verkehrsteilnehmer aus Richtung Süden sollten bereits ab der AS Heidelberg/Schwetzingen über die B 535 in Richtung Mannheim fahren.

