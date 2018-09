Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg: Mercedes kontra ...

Heidelberg: Mercedes kontra Straßenbahn - keine Verletzte

Heidelberg - Am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr ereignete sich in der Bergheimer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von über 12.000 Euro entstand. Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer wollte nach links in die Fehrentzstraße abbiegen und achtete dabei nicht auf die herannahende Straßenbahn. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß zum Glück niemand. Aufgrund des Unfalls war der Straßenbahnverkehr bis kurz vor 9 Uhr in Richtung Bismarckplatz blockiert. Zu nennenswerten Störungen kam es allerdings nicht.

