Polizeipräsidium Mannheim / Heidelberg-Mitte: Duo klaut ...

Heidelberg-Mitte: Duo klaut Sporttasche aus Auto und läuft an rechtmäßiger Besitzerin vorbei

Heidelberg-Mitte - Ein 39-jähriger und ein 32-jähriger Mann stehen im dringenden Verdacht am Mittwoch kurz vor 19 Uhr in der Bergheimer Straße Ecke Vangerowstraße aus dem geparkten Auto einer 22-Jährigen deren Sporttasche samt Inhalt entwendet zu haben.

Die 22-Jährige saß zum Tatzeitpunkt im Außenbereich eines Restaurants und sah das Diebesduo mit ihrer Sporttasche am Restaurant vorbeilaufen. Ein 48-jähriger Zeuge nahm die Verfolgung der Diebe auf und verständigte die Polizei. Er konnte beobachten wie die Männer die zuvor geklaute Sporttasche durchwühlten und in der Folge in der Bergheimer Straße und der Poststraße noch an mehreren geparkten Autos an den Türgriffen zogen, offenbar um zu testen ob diese verschlossen waren.

Danach wurde das Duo von Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte vorläufig festgenommen. Der Sporttasche hatten die Tatverdächtigen sich entledigt, diese wurde jedoch wieder gefunden und konnte an die 22-Jährige ausgehändigt werden.

Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen wurde noch ein Mobiltelefon sichergestellt, welches zuvor auf dem Parkplatz der Salem-Klinik aus einem Fahrzeug einer 63-Jährigen entwendet wurde. Die Beschuldigten wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

